Начиная с 27 октября Волгоградская ОУНБ им. М. Горького, Ресурсный центр добровольчества Волгоградской области, а также «Волонтёры культуры» в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» возобновляют акцию «Мобильный абонемент», цель которой – помочь прежде всего людям преклонного возраста (65+) посетить библиотеку, не выходя из дома.

В рамках акции жители Центрального района могут подать заявку по телефону или заполняют форму заявки на сайте библиотеки и заказать желаемую книгу на дом. Заявку получают специалисты Волгоградской ОУНБ им. М. Горького обрабатывают её и передают волонтёрам культуры, которые осуществляют бесконтактную доставку или сбор книг обратившемуся за помощью любому человеку.

Кроме того взять книгу могут и те, кто ещё не имеет читательского билета. Для этого достаточно заполнить онлайн-форму на сайте библиотеки и вместе с книгой желающие получат читательский билет.

Номер «Горячей линии» 33-11-52 работает ежедневно по будням с 10:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Сбор и доставка книг волонтёрами культуры будет осуществляться каждый четверг с 14:00 до 18:00.