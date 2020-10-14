Музей-заповедник «Старая Сарепта» объявил о старте ежегодного областного конкурса изобразительного искусства для детей и юношества «Мы рисуем Сарепту».

По данным пресс-службы музея, участниками конкурса могут стать учащиеся и воспитанники образовательных учреждений, участники художественных школ, студий, кружков, секций г. Волгограда и Волгоградской области. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: дети 4-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. Конкурс проходит с 19 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года. Лучшие работы будут представлены на выставке в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Обратите внимание, что в этом году в связи с ограничительными мерами изменились условия подачи работ на конкурс! Подробную информацию об условиях участия и подачи заявок смотрите в Положении о конкурсе, с которым можно познакомиться на официальном сайте музея-заповедника «Старая Сарепта» http://sareptamuseum.ru в разделе новости или мероприятия.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-02-80 или 8-961-678-31-03.