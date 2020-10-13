Жителей региона предупреждают, что до 20 октября в телевещании могут происходить сбои. Это связанно с осенней интерференцией – явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве отображения, но в ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад её на пиксели и полное пропадание.

По данным комитета информационных технологий Волгоградской области, в Волгоградской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября с 11:00 до 13:00. Но продолжительность неустойчивого приёма сигнала недолгая — от нескольких секунд до 20 минут.

График кратковременных отключений и возможных перерывов трансляции теле радиосигнала в каждом населённом пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в личном кабинете зрителя — https://volgograd.rtrs.ru/tv/breaks/

Напомним, что с конца 2019 года жители России смотрят центральное телевидение исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие Солнца на приём телепрограмм, однако полностью избежать влияния невозможно. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции.