Подрядная организация приступила к работам по реконструкции проезда по ул. 50 лет Октября. На данном этапе рабочие ведут работы по удалению старого асфальтового покрытия. Всего здесь заменят свыше 6 500 квадратных метров дороги. Улица входит в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2021 года, начать работы уже в текущем году муниципалитет смог благодаря выделению федеральным центром дополнительных средств.

По данным городской администрации, в настоящее время сотрудники предприятия ведут фрезерование старого асфальтового покрытия по четной стороне улицы. Для этого используется фрезеровальная машина и 6 единиц другой спецтехники. Чтобы не создавать дополнительных неудобств жителям близлежащих домов, спецтехника работает в дневное время. Для проезда транспорта организовано реверсивное движение. Также на объекте заменено 70 % бордюрного ограждения.

На следующем этапе после подготовки основания дороги и восстановления порядка 30 колодезных групп бригады предприятия проведут укладку двух слоев нового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.