В рамках проекта «Чистая Волга» в Волгоград прибывают члены экспедиции, которые возьмут пробы воды для определения экологического состояния Волги в районе шести крупных городов. Исследователи отберут пробы воды с последующим анализом состава и количества вредных примесей.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, проект реализуется некоммерческим Фондом «Без рек как без рук» при поддержке Минприроды России с привлечением социально и экологически ответственного бизнеса. Информация о ходе реализации и партнерах проекта регулярно публикуется на его сайте: http://rekiruki.ru/28082020.

Первый этап проекта – экспедиционно-аналитический. С использованием уникальных приборов специалисты произведут отбор проб и проанализируют их на наличие загрязняющих веществ. Целый ряд показателей определяется в он-лайн режиме непосредственно на борту с использованием высокоточного мультипараметрового зонда. Помимо традиционных показателей качества воды, в рамках экспедиции впервые будет определяться количество содержания в речной воде микропластика. Параллельно с отбором проб члены экспедиции выявят места скопления бытового мусора на берегах Волги.

Второй этап проекта «Чистая Волга» пройдет весной 2021 года и будет включать в себя массовые волонтерские акции по очистке берегов и прибрежных зон с организацией для участников эколого-просветительских семинаров. Результаты экспедиции помогут в разработке мероприятий, направленных на улучшение качество воды и рекомендованных к включению в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».