В Государственном архиве Волгоградской области 2020 года будет представлена электронная выставка «Судьбы войны: из истории одного документа».

Во время мероприятия будет презентована электронная выставка необычного для Волгоградской области документа ‒ «Блокадного дневника» Зинаиды Седельниковой, датированного 1941 годом и вместившего события первого года Великой Отечественной войны и начало блокады Ленинграда. Прозвучит как его история, так и история жизни его хозяйки. Также будет предоставлена уникальная возможность увидеть и сам дневник – подлинный архивный документ, узнать о судьбе его героев, увидеть их фотографии. На презентации в том числе будут зачитаны разные фрагменты из документа, иллюстрирующие жизнь людей в осажденном Ленинграде.

Мероприятие состоится 16 октября в читальном зале Государственного архива Волгоградской области по адресу: Волгоград, ул. Коммунистическая, 30. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(8442)30-99-10.