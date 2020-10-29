Волгоградцам предлагают поближе познакомиться с великими педагогами всех времен и народов. Это можно сделать в рамках культурно-просветительского проекта «Человек с большой буквы», который продолжает реализовывать Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького.

Знакомство проходит в виде видеолекций, подготовленных специалистами библиотеки и доступных на сайте учреждения, где представлены особенности педагогической мысли разных временных периодов: эпох Средневековья, Возрождения и Просвещения.

Пользователи могут совершить виртуальное путешествие по Древней Греции, Риму, Китаю и не только познакомиться с именами великих мыслителей, перевернувших представление о воспитании и образовании человека, но и открыть для себя правила воспитания и образования по системе Сократа, Платона, Аристотеля, Конфуция, Фомы Аквинского, Витторино да Фельтре, Франсуа Рабле, Коменского, Мартина Лютера, Джона Локка, Жан-Жака Руссо и многих других. Причем история воспитания русских детей, образование в России заслужат отдельного внимания.

Из лекций пользователи узнают, что означает слово «педагог» и кем были первые воспитатели; почему «школа» переводится как «досуг» и что такое «Школа радости»; когда и кем была впервые предложена возрастная периодизация в образовательном процессе; кто поделил календарный год на четверти и ввёл каникулы. И найдут ответы на многие другие вопросы, причем материал ориентирован для широкого круга пользователей и при этом далеко не банален, а вполне может стать хорошей основой для дальнейшего более глубокого изучения педагогики.

Все подготовленные выпуски проекта доступны по ссылке.