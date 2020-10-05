Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького ищет переводчиков. Специально для этого к Международному дню переводчика был организован дистанционный конкурс переводчиков «Your Version».

По данным пресс-службы библиотеки, всем желающим в возрасте от 14 лет предлагают присоединиться к международному сообществу переводчиков, став участником конкурса. Конкурс является открытым творческим состязанием в области письменного перевода английских, немецких, французских художественных текстов на русский язык. Цель проекта — привлечь внимание к художественной литературе, имеющейся в библиотечных фондах и не переведённой ранее на русский язык, а также способствовать применению лингвистических способностей и переводческих навыков участников.

Узнать об условиях конкурса, а также увидеть виртуальную выставку книг и журналов можно на сайте Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького.