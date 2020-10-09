В городе начались работы по консервации фонтанов в преддверии зимы. Работы проводят специалисты коммунальных служб города. Гидросооружения необходимо проверить, почистить и законсервировать.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, на первом этапе рабочие проверят состояния инженерных систем и профилактические обслуживание оборудования всех фонтанов и искусственных водоемов.

Перед консервацией рабочим предстоит слить воду из чаш, трубопроводов, системы фильтрации, удалить солевые отложения на поверхностях фонтана, очистить фильтры, проверить системы вентиляции в техническом помещении, провести техобслуживание насосов. У пешеходных фонтанов под напором воды сотрудники коммунальных служб промывают все элементы, расположенные под решеткой, систему фильтрации и двигатели продувают специальным компрессором. После сушки их, как и форсунки, демонтируют: до весны они будут храниться на базе предприятия.

Так, пешеходный фонтан в Кировском районе у ЦКиД «Авангард» уже законсервирован – он был отключен одним из первых. Завершили работы и гидросооружения в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Их начнут готовить к зиме в ближайшее время. После завершения профилактических работ будут законсервированы фонтаны в парках «Лесогород» на Тулака и Петровском Советского района. В Ворошиловском районе на зимний период закрыты все водные сооружения – накануне специалисты подготовили к зиме пешеходный фонтан на площади Советской.

Поэтапно будут отключать водные сооружения, расположенные в парках и скверах Центрального района. Как и в прошлом году, обитателей декоративного пруда на верхней террасе набережной, отправят на зимовку в специальный бассейн в закрытом помещении. После этого сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» осушат пруд, очистят декоративные камни.

Напомним, что всего на территории Волгограда насчитывается 32 водных сооружения, находящихся в муниципальной собственности. Новые фонтаны появляются в городе ежегодно в ходе благоустройства существующих и строительства новых парковых территорий — только в этом году в областном центре построен пешеходный фонтан у Александровского сада, еще одно сооружение открыто в Тракторозаводском районе. Фонтан у ДК Тракторозаводского района не работал с советских времен и был восстановлен в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Четыре новых фонтана уникальной формы возводятся в рамках реконструкции нижней террасы набережной.