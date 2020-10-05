В природных парках продолжаются мероприятия по уборке мусора проводимые в рамках природоохранной акции «Нашим рекам и озёрам — чистые берега!», приуроченной к Всероссийской экологической акции «Вода России».

Так, на минувшей неделе с помощью волонтеров была убрана от мусора береговая линия Цимлянского водохранилища в районе бывшего дома отдыха «Шахтёрский причал». Ученики Нижнечирской школы, ребята, представляющие Суровикинское отделение ВОД «Волонтёры Победы» и школьное лесничество «Зелёный Патруль», привели в порядок территорию площадью в полтора квадратных километра, собрав в общей сложности 310 кг отходов.

Акция по уборке от мусора берегов и водохранных зон рек, прудов и озер продлится до 23 октября, поэтому сотрудники парка призывают к ней присоединиться образовательные учреждения, детские эколого-экспедиционные отряды, учреждения дополнительного образования детей, детские и молодёжные объединения, общественные организации, коллективы предприятий и организаций, а также просто неравнодушных жителей Чернышковского и Суровикинского районов Волгоградской области. Экологи напоминают: брошенный человеком мусор на берегу или в воду вернётся в его дом, потому что вместе с отходами в воду попадают химически опасные вещества, которые наносят значительный ущерб здоровью людей и экосистеме в целом.

Напомним, цель ежегодной всероссийской акции «Вода России» — привлечь внимание населения к вопросам бережного отношения к водным ресурсам. Сотрудники природных парков, активисты волонтерских и добровольческих объединений в этом году уже очистили от мусора берега Волги, Дона, Хопра, Медведицы, малых рек Волго-Донского бассейна. Подобные субботники состоялись на территории Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Николаевского, Ленинского, Котельниковского, Камышинского, Октябрьского, Старополтавского, Среднеахтубинского, Светлоярского, Урюпинского, Чернышковского районов. В них приняли участие почти полторы тысячи человек.