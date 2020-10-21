Ещё два дома в Красноармейском районе были признаны непригодными для жилья. По решению комиссии их решено снести. В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», специализированной организацией были проведены инженерные изыскания на ряде многоквартирных домов Волгограда.

Как сообщают в Госжилнадзоре, во время исследований было выявлено наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов многоквартирных домов №102 по ул. Мачтозаводская и №26 по ул. Брестская в Волгограде, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан.

По результатам были составлены заключения о техническом состоянии данных домов, которые направлены в межведомственную комиссию Красноармейского района Волгограда для их рассмотрения. Инспекция межведомственной комиссией приняла решение о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу.