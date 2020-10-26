И вот опять. А ведь недавно говорили, что всеобщего дистанта не будет. Сейчас же до конца октября будет проработаны варианты перевода на дистанционное обучение как можно больше учащихся.

По данным областной администрации, исходя из прогнозов дальнейшего осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации губернатор Андрей Бочаров поставил задачи комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области:

«В срок до 30 октября совместно с руководителями вузов и филиалов вузов, расположенных на территории Волгоградской области, необходимо проработать возможность увеличения количества лекционных занятий, проводимых с применением дистанционных технологий. Совместно с директорами организаций среднего профессионального образования — в максимально возможном объеме перевести теоретическую подготовку обучающихся в формат обучения с применением дистанционных технологий. Совместно с Роспотребнадзором в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных муниципальных образованиях — проработать и представить предложения по дальнейшей организации школьного образовательного процесса. В том числе по введению обучения с применением дистанционных технологий в начальных, основных и старших классах, а также возможности изменения сроков каникул, их продлению и другим мероприятиям».