В регионе уже составлен план мероприятий по замене устаревшего лифтового оборудования. В период с 2021 по 2025 гг. планируется обновить 3059 единиц выработавшего свой ресурс лифтового оборудования в многоквартирных домах Волгоградской области по программе капремонта.

По информации УНО «Региональный фонд капремонта», в субъекте разработана «дорожная карта» с актуализированными сведениями обо всех подъемниках, подлежащих замене до 2025 года. Так, современные лифты взамен устаревших в предстоящий пятилетний период установят в 860 многоэтажках. В том числе в 2021 году такие работы проведут в 209 МКД (772 лифта), в 2022-2025 годах – в 651 МКД (2287 лифтов).