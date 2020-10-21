В регионе запустили видеопутеводитель по интересным местам Волгоградской области «Локальные истории», который расскажет и покажет туристам как прекрасен наш край. Видеопутеводитель был разработан и запущен Волгоградской областной библиотекой для молодёжи для популяризации и развития внутреннего туризма в Волгоградской области, а также предоставления достоверной информации жителям и гостям нашего региона. Первый выпуск путеводителя называется «Чернышковский казачий стан».

По данным комитета культуры Волгоградской области, первый выпуск путеводителя «Чернышковский казачий стан» познакомит всех желающих с Чернышковским казачьим музеем, расположенным в р.п. Чернышковский. Сотрудники библиотеки для молодежи посетили музей и встретились с его директором Михаилом Луночкиным, который рассказал об истории создания музея, провёл по экспозициям и познакомил с самыми интересными экспонатами.

Посмотреть первый выпуск видеопутеводителя можно на YouTube-канале библиотеки.

Всего запланировано пять выпусков путеводителя. Так, читателей библиотеки помимо истории казачества Волгоградской области ждёт знакомство с озером лотосов, виртуальное путешествие к Александровскому грабену.