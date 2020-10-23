В регионе будут созданы колл-центры для консультирования больных коронавирусом и контактных с ними лиц. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

По данным РИАЦ, колл-центры появятся в каждом районе Волгограда и Волгоградской области. На вопросы больных будут отвечать свободные от работы с пациентами специалисты и волонтеры-медики.

Кроме того, в связи c увеличением в Волгоградской области количества заболевших COVID-19 граждан, все большему числу людей требуется и психологическая поддержка. Для таких случаев в Волгоградской области созданы телефоны доверия. Один из них работает в круглосуточном режиме на базе Волгоградской психиатрической больницы №2. Любой желающий может позвонить по номеру 36-01-02 и получить помощь специалиста.