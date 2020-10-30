Начиная с 1 ноября будет прекращена работа дачных маршрутов. Как сообщает РИАЦ со ссылкой на региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства, в регионе будет приостановлено обслуживание ряда пригородных автобусных маршрутов до следующего дачного сезона.

Так, отменяются следующие автобусные маршруты:

№ 103Э «г. Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Пичуга»;

№106 «г. Волгоград (ул. Титова) – СНТ «ЦУМ»;

№107 «г. Волгоград (ВгТЗ) – СО «Ерзовая балка»;

№107Э «г. Волгоград (ЖДВ) – СО «Ерзовая балка»;

№109Э «г. Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Приморье»»;

№122А «г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Пичуга»;

№122Э «г. Волгоград (ЖДВ) – Дачи «Центральные»;

№129 «г. Волгоград (ул. Хорошева) – Дачи «Дубовая балка»;

№131Э «г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Моторостроитель»;

№132 «г. Волгоград (ул. Гроссмана) – Дачи «ДОК»;

№104Д «г. Волгоград (ВСКПЗ) – СНТ «Волгодон»;

№116Д «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») – дачи Райгород (ул. Вишневая)»;

№125 «г. Волгоград (ул. Марийская) – Дачи «ВНП-2»;

№125Д «г. Волгоград (ВДСК) – СНТ «Мечта»;

№127 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») – Дачи «Химик-2»;

№139Э «г. Волгоград (ул. Руднева) – Дачи «Волжаночка»;

№112 «г. Урюпинск (АС) – Дачи (Урюпинский район)»;

№117 «г. Камышин (ЖДВ) – х. Карпунино»;

№118 «г. Камышин (ост. Молодежная) – Дачи «ХБК»;

№109 «г. Волжский (32 мкр) — СО «Степное-2»;

№133 «г. Волжский (пл. Ленина) — СНТ «Шинник»;

№141 «г. Волжский (Трансагентство) — СО «Автомобилист».