Ежегодно с наступлением отопительного сезона в диспетчерскую службу «Концессии теплоснабжения» поступают телефонные звонки от волгоградцев, которые спрашивают, почему в их квартирах холодные батареи, и что в этом случае делать.

«Концессии теплоснабжения» напоминают: если тепло не дошло до каждой квартиры, в первую очередь нужно обратиться к своей управляющей компании. Даже если дом перешел на прямой договор с концессиями, именно УК обязаны провести наладку внутридомовых сетей. Нередко УК по какой-то причине «забывают» открыть внутридомовые задвижки или спустить воздух из внутридомовой системы, как результат – подающееся в здание тепло не может зайти внутрь дома.

На многих информационных стендах жилых домов можно найти телефоны концессий, но все равно начинать нужно с УК, потому что при возникновении аварий на внешних тепловых сетях концессии также обеспечивают всей необходимой информацией УК и ТСЖ.

В случае, если управляющая компания игнорирует жалобы и обращения, тогда потребителям необходимо обратиться в городскую жилищную инспекцию или в администрацию своего района.

В диспетчерскую службу «Концессий теплоснабжения» можно обратиться по следующим телефонам:

26-47-06 — Центральная диспетчерская служба

74-01-46 — Тракторозаводский район

33-41-46 — Краснооктябрьский район

23-61-37 — Центральный район

48-62-03 — Дзержинский район

97-07-77 — Ворошиловский район

46-02-89 — Советский район

44-85-89 — Кировский район

67-11-06 — Красноармейский район