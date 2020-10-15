Ежегодно с наступлением отопительного сезона в диспетчерскую службу «Концессии теплоснабжения» поступают телефонные звонки от волгоградцев, которые спрашивают, почему в их квартирах холодные батареи, и что в этом случае делать.
«Концессии теплоснабжения» напоминают: если тепло не дошло до каждой квартиры, в первую очередь нужно обратиться к своей управляющей компании. Даже если дом перешел на прямой договор с концессиями, именно УК обязаны провести наладку внутридомовых сетей. Нередко УК по какой-то причине «забывают» открыть внутридомовые задвижки или спустить воздух из внутридомовой системы, как результат – подающееся в здание тепло не может зайти внутрь дома.
На многих информационных стендах жилых домов можно найти телефоны концессий, но все равно начинать нужно с УК, потому что при возникновении аварий на внешних тепловых сетях концессии также обеспечивают всей необходимой информацией УК и ТСЖ.
В случае, если управляющая компания игнорирует жалобы и обращения, тогда потребителям необходимо обратиться в городскую жилищную инспекцию или в администрацию своего района.
В диспетчерскую службу «Концессий теплоснабжения» можно обратиться по следующим телефонам:
26-47-06 — Центральная диспетчерская служба
74-01-46 — Тракторозаводский район
33-41-46 — Краснооктябрьский район
23-61-37 — Центральный район
48-62-03 — Дзержинский район
97-07-77 — Ворошиловский район
46-02-89 — Советский район
44-85-89 — Кировский район
67-11-06 — Красноармейский район