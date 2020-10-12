Школьников и студентов региона приглашают принять участие в конкурсе фотографий «Растения Волгоградской области», о проведении которого объявил региональный ботанический сад. Авторов самых ярких и оригинальных работ наградят ценными призами.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, задача конкурса знакомство подрастающего поколения с биологическим разнообразием Волгоградской области, привитие бережного и уважительного отношения к природе. Победителей определят в двух возрастных категориях: среди учащихся 5-11 классов и среди студентов средних и высших образовательных учреждений. Принимаются как распечатанные и присланные по почте, так направленные электронном виде на адрес [email protected] фотографии. Главное, чтобы они отвечали теме конкурса и были сделаны непосредственно его участниками.

Работы на конкурс принимаются до 15 ноября. 30 ноября будут подведены его итоги. Лучшие работы будут размещены в группах ботанического сада в соцсетях, а также на сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. По вопросам участия можно обращаться по телефону 8(8442) 27-46-01.