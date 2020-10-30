Пассажирам предлагают приобрести билеты в купе со скидками, при единовременном выкупе всех четырех мест. Скидка до 15% предоставляется в зависимости от дня недели. Приобрести билет по выгодной цене можно до 31 октября 2020 года.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, при выкупе всех мест в купе (целого купе) на даты отправления пассажира в понедельник, вторник, среду и четверг к тарифам на проезд применяется скидка 15%, а при отправлении в пятницу, субботу и воскресенье предоставляется скидка 10%. Совершить поездки со скидками можно на поездах, отправляющихся до 24 декабря 2020 года.

Скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, по детскому тарифу, по специальным талонам ФСС, ПФР, УСЗН, по воинским и железнодорожным транспортным требованиям. Скидка применяется только к тарифам на проезд. Частичный возврат билетов не производится.