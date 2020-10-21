Билайн организовал прямой стык своей сети с игровыми кластерами Wargaming. Теперь абоненты Билайн могут играть в World of Tanks и другие популярные игры из любой точки России с минимальными задержками.

Скачивание обновлений, новых игр и медиаконтента также пройдёт быстро благодаря присоединению к сети Билайн узлов CDN (Content Delivery Network — сеть доставки контента) компании G-Core Labs, международного провайдера облачных решений, через которые игры Wargaming распространяются по всему миру.

World of Tanks — одна из наиболее популярных игр, захватившая внимание 160 млн пользователей по всему миру, благодаря увлекательному игровому процессу, реалистичным картам и декорациям, а также атмосферным сражениям достоверной бронетехники и танков.

«Ещё несколько лет назад «широкий» интернет-канал в квартиру считался показателем высокого качества услуги доступа в интернет. Сегодня этого недостаточно. Особо остро это чувствуют пользователи онлайн-игр, для которых миллисекунды, затраченные на прохождение по сети пакета информации, могут решить исход боя, — сообщил руководитель по стратегическому развитию передачи данных Билайн Бизнес Константин Колесов.- Собственная магистральная сеть и опыт Билайн позволяет обеспечить прямое включение контента в сеть Билайн и сократить расстояние между нашими пользователями и игровыми серверами».