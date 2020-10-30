Автобусный маршрут №95 начал ходить по измененной схеме движения. Теперь автобусы, следующие по направлению из центра Волгограда и заезжающий в микрорайон Тулака, не будут выезжать на 1-ю продольную магистраль на улице Базисной (в районе автобусной остановки «Фабрика Царица»), а станут разворачиваться на улице Льва Толстого, выезжая на основную дорогу у туннеля.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городской центр управления пассажиропотоками, эти изменения никак не скажутся на жителях – автобусы как заезжали в микрорайон Тулака, так и будут заезжать. Однако за счёт оптимизации маршрута теперь это будет отнимать у подвижного состава немного меньше времени.