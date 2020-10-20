В регионе продолжаются работы по сбору урожая. С полей региона было собрано уже более одного миллиона тонн масличных культур. В этом году общая площадь полей занятый под масленичные составляет 810 тысяч гектар. На сегодняшний день урожай собран на площади около 710 тысяч гектаров.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, основу урожая масличных в регионе составляет подсолнечник — его намолочено 916 тысяч тонн, урожайность превысила 15 центнеров с гектара. Стоит отметить, что благодаря планомерной и комплексной работе региона по развитию АПК, внедрению новых технологий, сортов и гибридов за последние годы производство подсолнечника значительно увеличилось — с 684 тысяч тонн в 2014 году до 1,2 миллиона тонн в 2019-м.

Также получено порядка 15 тысяч горчицы с 31 тысячи гектаров полей. Кроме того, в регионе собирают такие культуры, как лен масличный, сафлор, сою и т.д.