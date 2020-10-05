Со следующей неделе в социальных учреждениях Волгограда станет теплее. По решению властей с 5 октября начинается подача тепла в медицинские, образовательные и другие заведения социального сектора. Теплоснабжение абсолютно всех потребителей начнется 12 октября – в этот день в Волгограде официально стартует отопительный сезон.

По данным городской администрации, подтопка социальных учреждений будет осуществляться по заявкам от их руководителей – такие обращения ресурсоснабжающая организация отрабатывает в приоритетном порядке. Как отмечалось ранее, встретить зиму готовы все 190 медицинских заведений и 507 общеобразовательных школ и детских садов города. Своевременно завершен и планово-предупредительный ремонт оборудования котельных и прочих источников теплоснабжения, благодаря чему уже сегодня обеспечена техническая готовность инженерных систем к подаче теплоносителя.

Отопительный сезон стартует с 12 октября, не дожидаясь, когда среднесуточная температура в течение пяти дней установится на отметке не выше 8 градусов Цельсия, как этого требуют нормативы.

В соответствии с технологическими требованиями подача теплоносителя в учреждения и жилые дома будет проводиться поэтапно, одновременно с регулировкой функционирования инженерных, в том числе внутридомовых, сетей. Указанные пуско-наладочные мероприятия продлятся в течение пяти дней. За это время в работу будут запущены все 126 котельных, 322 центральных и местных тепловых пунктов. Если батареи в квартире останутся холодными, следует обращаться в свою управляющую компанию, отвечающую за качественную подачу тепла в многоквартирном доме. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.