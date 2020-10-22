В ближайший четверг жителей и гостей города приглашают на бесплатную пешеходную экскурсию по Аллее Героев. Экскурсия будет проходить в рамках проекта Free walking tours.

Как сообщают организаторы для участия в экскурсии необходима предварительная запись. Также необходимо наличие маски и перчаток. Ещё в группе необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Только на таких условиях будет проходить предстоящая экскурсия.

Экскурсия состоится 22 октября в 17:00, предварительная запись обязательна, тел.: 8 (8442) 52-98-93