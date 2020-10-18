Специально для волгорадских болельщиков в день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» пустят дополнительную электричку.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, для перевозки футбольных болельщиков на 18 октября в Волгограде назначена дополнительная городская электричка № 6314 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:56, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 14:13, прибытие на ст. Тракторная Пассажирская в 14:32.

В тот же день частично изменится расписание пригородного поезда № 6325/6313 Тракторная Пассажирская – Южная, следующего через о.п. Мамаев Курган. Он будет отправляться со ст. Тракторная Пассажирская в 17:14, стоять на о.п. Мамаев Курган с 17:29 до 17:35 (на 5 минут дольше), прибывать на ст. Шпалопропитка в 18:50.

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Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru