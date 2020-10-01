В день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград-Арена» для перевозки болельщиков будет пущена дополнительная городская электричка.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, дополнительная электричка назначается на 1 ноября. Для удобства футбольных болельщиков 1 ноября остановку на о.п. Мамаев Курган будут делать следующие городские электрички:

— № 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт отправлением со ст. Шпалопропитка в 14:06, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 15:04, прибытие на о.п. Аэропорт в 15:29;

— № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт отправлением со ст. Шпалопропитка в 15:08, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:07, прибытие на о.п. Аэропорт в 16:37;

— № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка в 15:48, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 16:53, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 17:10.

Также в этот день электропоезд № 6319 будет следовать маршрутом Краснооктябрьская – Шпалопропитка (вместо Волгоград-1 – Шпалопропитка). Он отправится со ст. Краснооктябрьская в 19:54, с о.п. Мамаев Курган – в 20:04, прибудет на ст. Шпалопропитка в 21:14.