Начиная с 11 сентября жители и гости города могут посетить уникальную выставку архивных документов «Без срока давности», которая открылась в музее-панораме «Сталинградская битва». Посетив выставку гости смогут узнать о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на территории Волгоградской области.

По данным пресс-службы музея, в экспозицию вошли уникальные документы из Государственного архива и Центра документации новейшей истории Волгоградской области. В общей сложности в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации в Год памяти и славы, на региональном уровне сотрудниками архивов выявлено и систематизировано около 300 документов. Для экспонирования на выставке были отобраны 48 из них. Они отражают различные аспекты реализации нацистами политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, уничтожение голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию.

Фотодокументальный ряд дополнят личные вещи жителей Сталинграда военной поры из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».

Работа выставки «Без срока давности» продлится до 9 октября 2020 года.



