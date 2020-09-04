И вновь волгоградцы могут улететь прямым рейсом в Екатеринбург, авиасообщение с которым было приостановлено ещё в 2016 году. Авиакомпания Red Wings предлагает полететь в Екатеринбург за 999 рублей.

По данным пресс-службы международного аэропорта Волгограда, летать по данному маршруту самолеты начнут уже с 16 сентября 2020 года. Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути – 2 часа 20 минут.

В понедельник и пятницу самолеты авиакомпании будут приземляться в волгоградском аэропорту в 14.50, вылет запланирован на 16.40.

В среду и воскресенье прилет самолета запланирован на 22.50, вылет из Волгограда в Екатеринбург в 23.50.

Уже сейчас можно ознакомиться с актуальным расписанием и забронировать билет на официальном сайте перевозчика https://flyredwings.com/ стоимость перелета в одном направлении от 999 рублей.



