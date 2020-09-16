В Волгограде к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет открыта уникальная фотовыставка «Самая дорогая фотография. Портрет у окна», рассказывающая о судьбах бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Организаторами мероприятия выступили комитет культуры Волгоградской области, аппарат уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области, региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистский концлагерей», Волгоградское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Выставка будет экспонироваться в Волгоградской областной детской художественной галереи. Автор представленных на экспозиции фотографий, известный фотограф, член Союза фотохудожников России Виген Аветисян.

В основу фотовыставки положены судьбы малолетних узников фашистских концлагерей, которые дали толчок формированию современной международной системы защиты прав ребенка. С каждым годом становится все меньше и меньше живых свидетелей, испытавших на себе ужасы фашистской неволи. Чтобы показать истинное лицо фашизма, необходимо сохранить для подрастающих поколений свидетельства непосредственных участников тех событий.

На церемонии открытия выставки будут присутствовать герои фотографий, бывшие малолетние узники фашистских лагерей. Те, кто совсем маленькими прошли через все ужасы «коричневой чумы». Современное общество не должны забывать о жертвах и подвигах нашего народа, чтить уроки истории и нести ответственность за то, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.

Торжественное открытие экспозиции состоится 17 сентября в 11:00 в Волгоградской областной детской художественной галерее (Волгоград, улица Советская, 26).