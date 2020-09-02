Волгоградцев приглашают принять участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» будет проводиться в очном или дистанционном формате, по предварительной регистрации на сайте организаторов.

По информации комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, диктант Победы будет организован в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Мероприятие стартует в 15:00 на 92 площадках, 84 из которых расположены на базе муниципальных и государственных образовательных организаций. Главной площадкой проведения «Диктанта Победы» определен историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». Также диктант будет организован на базе исторического парка «Россия – Моя история». Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте организаторов.

Участникам предложат в течение 45 минут ответить на 20 вопросов о событиях Великой Отечественной войны. Еще пять вопросов будут связаны с региональной тематикой. Лучших определят в три этапа: на местном, региональном и федеральном уровнях. Стоит отметить, что все задания пройдут проверку Рособрнадзора на предмет их соответствия экзаменационным стандартам. По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

Отметим, «Диктант Победы» в этом году включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Его смогут написать жители 75 стран, а в России он пройдет в каждом из регионов.



