Культурные учреждения города предлагают волгоградцам ознакомиться с историей окончания Второй мировой войны. Специально для этого специалистами были подготовлены мастер-классы, видеоэссе, выставки, час истории и видеоуроки, которые размещены интернет-ресурсах учреждений.

По данным комитета культуры Волгоградской области, для своих виртуальных посетителей Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова подготовил целый ряд музейных мероприятий, посвящённых этой дате. Так, была продлена работа виртуальной выставки «Майский праздник. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне», которая будет доступна до 30 сентября 2020.

Кроме того, специалисты подготовили видеоэссе «Художник-воин», посвящённое биографии и творчеству волгоградского художника Алексея Бородина (1915–2004), участника Великой Отечественной войны, который прослужил в армии до 1946 года. Видеоэссе состоит как из рассказа о биографии и творчестве мастера, так и демонстрации его произведений, хранящихся в фондах Музея Машкова.

Также Музей Машкова провёл виртуальный мастер-класс по изготовлению журавлика в технике оригами, являющегося символом мира и памяти. Помимо этого доступен видеоматериал, посвящённый картине Дмитрия Жилинского «В память погибшим», входящей в состав собрания Музея Машкова.

Волгоградская областная библиотека для молодёжи подготовила видеоурок «Забытая победа на Востоке». Видеоурок рассказывает о ходе советско-японской войны, которая завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией милитаристской Японии, о подвиге советских воинов на Дальневосточном театре военных действий. При подготовке видеоурока использованы документальные источники – архивные документы, фотографии, кадры видеохроники.

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых пригласила читателей на Час истории «От Сталинграда до Порт-Артура», посвященный боевому пути участника Великой Отечественной войны и войны с Японией, Почётного гражданина города- героя Волгограда и Волгоградской области Максима Загорулько. Вспомнить заключительный этап войны через ключевые события, подлинные факты и имена, донести атмосферу тех огненных дней удалось через уникальные личные воспоминания ветерана.



