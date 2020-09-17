24 сентября в рамках проекта «Free-walking tours» состоится очередная бесплатная пешеходная экскурсия по центру города. Принять участие в экскурсии может любой желающий, но по предварительной записи.

По данным Туристско-информационного центра Волгограда, во время экскурсии гости в сопровождении гида смогут прогуляться по центру города и узнать интересные подробности, а также почерпнуть для себя что-то новое.

Экскурсии проводятся раз в две недели в четверг с 17:00 до 18:00. Записаться на экскурсию можно в Туристско-информационном центре:

По адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12

По телефон: 8 (8442) 52- 98- 93



