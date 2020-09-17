В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась новая выставка «Забытый урок», которая экспонируется в немецкой библиотеки. На выставке гости смогут увидеть уникальные работы сталинградских школьников военных и первых послевоенных лет.

По данным пресс-службы музея-заповедника, в экспозиции представлены работы по черчению и рисованию, датируемые 38-49 годами прошлого века. Изображения когда-то принадлежали учащимся 22, 120 и 55 школ нашего города и хранились до этого дня в фондах музея.

Интересно, что на одной из представленных работ можно найти сарептскую площадь. На изображении легко узнать постоялый двор, дом Беккера и дом сарепсткого аптекаря. Посетители смогут увидеть, как выглядело это место в 1938 году глазами ребенка.

На сегодняшний день черчение, ранее как обязательный предмет, исключили из общей школьной программы. Выставка «Забытый урок» приглашает посетителей вспомнить об интересной дисциплине и узнать много интересного.



