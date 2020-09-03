В День города волгоградцам предлагают пройти тест на знание города, посмотреть онлайн-концерты и принять участие в фото-челлендже.

По данным городской администрации, несмотря на то что из-за действующих ограничений мероприятия будут проходить в онлайн-формате, организаторы постарались сделать их интересными. Так, сотрудники и воспитанники молодежного центра «Паритет» Кировского района подготовили акцию «Fresh fest», с помощью которой хотят горожанам рассказать о самых популярных местах отдыха. Участники акции сняли около десятка роликов о парках, скверах и других популярных площадках для отдыха и досуга. В каждом из этих клипов отражена история создания, развитие, а также нынешнее состояние досуговых мест. Все эти работы можно будет найти на официальной странице учреждения в социальной сети ВКонтакте с 4 по 6 сентября https://vk.com/public51048756 Также любой желающий может снять собственный ролик и добавить на страницу «Паритета».

Волонтеры подростково-молодежного клуба «Космос» Красноармейского района предлагают волгоградцам проверить себя на знание города. Для этого необходимо собрать команду из пяти человек, до 4 сентября подать заявку под закрепленным постом на странице учреждения в социальной сети https://vk.com/event198161188 и вместе пройти онлайн-квест «Я в этом городе живу, я этот город знаю!». Задания будут касаться истории Царицына-Сталинграда-Волгограда, городских легенд, исторических зданий, новых архитектурных объектов, парков и других известных мест. Знатоков города ждут 5 сентября в 13:00 на странице учреждения во ВКонтакте. Самую эрудированную команду наградят памятными призами.

Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района 4 — 6 сентября на своей официальной странице во ВКонтакте организует фото-челлендж «Vlg431» https://vk.com/mu_rovesnik Чтобы принять участие в акции, достаточно сфотографироваться в самом любимом и значимом для себя месте города, добавить хештег 431 или Vlg431 и разместить снимок в группе центра или на своей странице в социальных сетях. Участник, чье фото наберет наибольшее количество лайков, получит памятные подарки.

Молодежный центр «Друзья» Центрального района готовит онлайн-фестиваль «Между двух вод», в котором примут участие 20 артистов — и начинающих, и уже известных — в таких направлениях, как вокальное, инструментальное и вокально-инструментальное исполнение. 5 сентября часовой концерт будет размещен на странице учреждения во ВКонтакте https://vk.com/dmc__34



