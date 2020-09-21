Если у вас есть претензии к товарам, услугам и вы можете дать оценку ценовой конкуренции, тогда пройдите онлайн-анкетирование в рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Волгоградской области.

Мониторинг проводится с 1 октября по 1 ноября комитетом экономической политики и развития Волгоградской области. Он позволит выявить ключевые факторы, ограничивающие развитие конкуренции на товарных рынках Волгоградской области.

Одним из способов проведения мониторинга является онлайн-анкетирование респондентов.

К анкетированию приглашаются жители региона, представители бизнеса, потребители товаров, работ и услуг, представители общественных организаций, выражающих интересы потребителей товаров, работ и услуг.

Онлайн-анкеты содержат вопросы, направленные на выявление административных барьеров, удовлетворенности потребителей и предпринимателей качеством товаров, работ и услуг, уровнем доступности информации о состоянии конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями, и не только.

Чтобы принять участие в опросе необходимо пройти по ссылке или через баннер «Оцени развитие конкуренции в Волгоградской области» на сайте организатора.

Кроме того, информация о мониторинге, месте получения анкет на бумажном носителе и адресе направления заполненных анкет доступна на официальных сайтах администраций муниципальных образований Волгоградской области.

Анкетирование продлится до 1 ноября 2020 г.

Результаты опроса помогут создать условия для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также определить ожидания потребителей товаров, работ и услуг для повышения удовлетворенности всех участников экономической деятельности.