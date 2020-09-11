В ближайшее воскресенье жители и гости города вновь смогут стать участниками интерактивной авторской пешеходной экскурсии по улице Мира «Гид плюс художник», организатором которой выступает Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

По данным пресс-службы музея, необычный формат пешеходных экскурсий был запущен в апреле 2019 года, и сразу «Гид плюс художник» стал экскурсионным хитом. Во время экскурсии, маршрут которой проходит от Музея Машкова до площади Павших борцов, состоится знакомство с историей, архитектурой и судьбами знаменитых жителей улицы Мира. Ведущей экскурсии является её же автор – кандидат исторических наук Елена Огаркова.

Перед началом мероприятия участникам будут выданы альбомы, разработанные членом Союза художников России Марией Мелиховой. Авторский альбом «Гид плюс художник» – это своеобразная иллюстрированная мини-энциклопедия, в который изложено немало интересных фактов об улице Мира, а также «блокнот путешественника», куда в ходе экскурсии вносятся заметки и зарисовки.

Экскурсия в формате «Гид плюс художник» стартует 13 сентября в 11:00 от входа в основное здание Музея Машкова (пр. Ленина, 21). Также экскурсии состоятся 20 и 27 сентября.

Посещение экскурсии проходит по предварительной записи по телефону музея Машкова 38-59-15.



