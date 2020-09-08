Уже на этой неделе состоится бесплатная пешеходная экскурсия в рамках ставшего популярным у горожан ежегодного проекта «Free Walking Tours» — «Бесплатные пешеходные экскурсии». Специалисты туристско-информационного центра приглашают волгоградцев на пешеходную прогулку по центру города 10 сентября в 17:00.

По данным пресс-службы Туристско-информационного центра Волгоградской области, экскурсия будет проходить по Аллее Героев. Во время прогулки гостей познакомят с одной из самых известных и посещаемых улиц Волгограда, призванной увековечить память о защитниках и воинах России — участников Великой Отечественной войны.

Free Walking Tours могут сформировать ценностное отношение жителей региона к родному месту, а гостям поможет лучше узнать город, открыть для себя историю и зародить в душе желание приехать еще раз.

Внимание: экскурсия проводятся только по записи! Записаться на экскурсию можно в туристско-информационном центре по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12; и по телефон: 8 (8442) 52-98-93.



