В начале октября будет проведена проверка городских систем централизованного оповещения населения. 2 октября с 10:00 до 11:00 для проверки по городу будут задействованы около 200 источников звуковых и речевых сигналов, установленных во всех районах областного центра.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, во время проверки по сетям оповещения будут переданы речевые сообщения с последующей проверкой эффективности их прохождения. В учениях задействованы радиотрансляционные сети проводного вещания и уличная громкоговорящая сеть. В том числе будет проверена работоспособность систем экстренного оповещения посредством электросирен, включенных на непрерывное 3 минутное звучание (сигнал «Внимание всем»). Отметим, что в ежегодной проверке также будет использоваться передача информации через передатчики УКВ диапазона, FM-радиовещания и по каналам звукового сопровождения телевидения в пакете РТРС-1.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской области обращает внимание, что все сигналы являются учебными, проверка готовности систем оповещения проводится в плановом режиме.



