По данным комитета культуры Волгоградской области, участниками прослушивания могут стать детские и взрослые хоровые коллективы, поющие в народной манере вокального исполнения – профессиональные (федеральных, региональных, муниципальных организаций культуры и искусства), учебные (коллективы средних и высших учебных организаций культуры и искусства, детских школ искусств, детских музыкальных школ) и любительские хоровые коллективы (федеральных, региональных, муниципальных непрофильных организаций, дворцов (центров) детского и юношеского творчества).

На следующей неделе в Волгограде состоится прослушивание конкурсной программы регионального (дистанционного) этапа Всероссийского хорового фестиваля, которое проведет Волгоградский государственный институт искусств и культуры.

Участникам фестиваля в срок до 8 сентября необходимо направить пакет документов в Волгоградский областной учебно-методический центр по художественному образованию ВГИИКа на электронный адрес: [email protected], или по адресу: г. Волгоград, ул. Циолковского, 4. Прослушивание будет проходить 10 сентября. Справки по телефону 8(8442) 93-17-63.

Ознакомиться с положением фестиваля, а также скачать форму заявки и перечень документов, необходимых для участия в региональном этапе, можно на официальном сайте ВГИИКа