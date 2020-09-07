Два дома по улице Мукачевская в Тракторозаводском районе были признаны аварийными и подлежащими сносу. Инженерные изыскания были проведены специализированной организацией в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной Постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п.

Как сообщает Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, в результате проведенных инженерных изысканий было выявлено наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов многоквартирных домов №№ 3, 4 по ул. Мукачевская в Волгограде, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан.

На основании данных изысканий Инспекцией составлены заключения о техническом состоянии данных домов, которые направлены в межведомственную комиссию Тракторозаводского района Волгограда для их рассмотрения и принятия решения в установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, порядке.

По результатам рассмотрения заключений Инспекции межведомственной комиссией приняты решения о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу.



