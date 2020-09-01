В строящемся здании нового детского сада в Кировском районе началась внутрення отделка помещений. Специалисты подрядной организации уже ведут штукатурные и покрасочные работы. Также продолжается монтаж инженерных систем, укладка плитки в бытовых помещениях.

По данным городской администрации, в здании ещё предстоит выполнить работы по монтажу системы отопления, вентиляции, электроснабжения. Также строители ведут обустройство наружных инженерных сетей в границах участка.

Продолжаются работы по утеплению наружных стен детского сада листами минеральной ваты, после чего производится оштукатуривание и покраска стен. В настоящее время такой комплекс работ уже произведен на главном фасаде дошкольного учреждения. В работе применяются влагостойкие гипоаллергенные материалы.

Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 мест, возводится в рамках нацпроекта «Демография» по муниципальному контракту. Строительство детского сада началось в декабре прошлого года. Учреждение рассчитано на 7 разновозрастных групп, в том числе 2 группы для детей ясельного возраста. Муниципальным контрактом предусмотрено размещение просторных групповых помещений с зонами для занятий и отдыха, спортивным залом, залом для музыкальных занятий, столовой, медицинским центром и др. На территории рядом с учреждением застройщик проведет комплексное благоустройство с обустройством проездов, тротуаров, освещения, а также озеленение и монтаж поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. Для каждой группы воспитанников по периметру территории рабочие установят игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также обустроят спортивную площадку.



