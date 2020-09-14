На строительной площадке нового детского сада в Советском районе рабочие уже приступили к благоустройству прилегающей территории. Дошкольное учреждение на 245 мест в микрорайоне Родниковая долина планируют сдать уже до конца текущего года.

По данным городской администрации, согласно контракту по благоустройству территории детского сада предусмотрен комплекс работ, включая озеленение, монтаж игрового оборудования и установку малых архитектурных форм в прогулочной зоне. Рабочие уже провели планировку территории и приступили к формированию щебеночной подушки под дальнейшее асфальтирование проездов и пешеходных дорожек.

Продолжаются работы по внутренней отделке помещений – подрядная организация укладывает плитку в санузлах, пищеблоке и коридорах здания, готовит стены к малярным работам. Также продолжается монтаж внутренних инженерных сетей. В ближайшее время рабочие приступят к штукатурным работам на фасаде здания.

Возведение детского сада началось в конце 2019 года в соответствии с региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в составе национального проекта «Демография». Учреждение рассчитано на 14 групп, в том числе детей младшего ясельного возраста от 6 месяцев до 1,5 лет. Одна из особенностей нового учреждения – собственная автономная газовая котельная, которая возводится рядом со зданием сада.



