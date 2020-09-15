Школьники начали писать Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые были перенесены на начало осени в связи с эпидемиологической ситуацией. ВПР пройдут в период с 14 сентября по 12 октября. Как сообщают в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, их напишут школьники из всех 85 регионов России. Знания по основным предметам проверят около шести миллионов учащихся с 5-х по 9-е классы. В новом учебном году ВПР напишут по программам прошлого года.

Рособрнадзор напоминает – не штатные ВПР, которые традиционно весной и осенью проходят школьники. Их цель – дать четкую картину того, как события последних месяцев предыдущего учебного года повлияли на подготовку школьников. Начало года – лучшее время для проведения диагностики остаточных знаний, чтобы скорректировать их в дальнейшей работе.

В 10-11-х классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения. В 4-8-х классах проверочные работы весной проведены не были, теперь они пройдут в начале учебного года для учащихся, перешедших в 5-9-х классы. Школы самостоятельно выбирают день проведения ВПР в рамках указанного периода. Работа проводится на вторых-четвертых уроках. При проведении проверочных работ будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

«Мы настаиваем, чтобы по итогам нынешних всероссийских проверочных работ никаких оценок ни в журналы, ни в дневники не выставлялось. Поэтому родители и ученики, которые обращаются к нам, могут спокойно выдохнуть, прийти на эту контрольную и спокойно ее выполнить. Отрицательная или положительная оценка никак не повлияет на вашу судьбу», – заверил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Эта же рекомендация прозвучала и в адрес органов управления образованием: объективные результаты ВПР не должны стать основной для любого рейтингования школ и учителей.



