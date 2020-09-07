Жители региона могут получить консультацию по мерам профилактики гриппа и ОРВИ. Специально для этого с 7 сентября начала работать «горячая линия».

Как сообщает РИАЦ, «горячая линия» будет работать до 12 октября. Задать свои вопросы о том, где и кому можно сделать бесплатную прививку против гриппа, из чего состоят вакцины, как подготовиться к вакцинации детей и взрослых, а также узнать о совмещении прививки против гриппа с другими прививками.

Специалисты расскажут в других способах защиты от респираторной инфекции, правила использования лицевых масок, рекомендации об обращении за медицинской помощью, симптомах заболевания и др. А также разъяснят о необходимости соблюдения температурного режима в помещениях образовательных учреждений, жилых домов, учреждениях социальной инфраструктуры, рабочих помещениях.

По всем интересующим вопросам на указанные темы можно обращаться в Единый Консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, круглосуточный).

В Волгограде можно обращаться на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по телефону: 8(8442) 24-36-30, в отдел эпидемиологического надзора по телефону: 8(8442) 24-36-43, 8(8442) 24-36-34. А также в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» по телефону: 8(8442) 37-47-38 и 8(8442) 37-46-83, 8(8442) 37-46-74, 8(8442)37-47-09.



