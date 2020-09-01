Со 2 сентября в регионе снимается ещё ряд ограничений. Согласно постановлению губернатора на территории региона возобновляется оказание всех спортивно-оздоровительных услуг населению.

Согласно документу, к работе вернуться профессиональные спортклубы и организации сферы физической культуры и спорта, реализующих программы спортивной подготовки. Также откроются плавательные бассейны, за исключением плавательных бассейнов при банях и саунах.

Помимо этого в государственных организациях социального обслуживания несовершеннолетних отменяется организация трудового процесса без возвращения работников к месту постоянного проживания. Однако, в центрах стационарного социального обслуживания с постоянным, временным и круглосуточным проживанием граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограничениями возможностями здоровья, по-прежнему сохраняется организация трудового процесса без возвращения работников к месту проживания.



