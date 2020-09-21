В постановление губернатора были внесены изменения. Согласно документу, на территории региона возобновляется работа кружков и секций в домах культуры (ДК) и детско-юношеских центрах (ДЮЦ).

По данным областной администрации, также на территории регионе могут открыться кинозалы, но только те, которые находятся под открытым небом. А в библиотеках возобновляется работа читальных залов, которые теперь можно посещать.

Кроме того, разрешается работа всех магазинов, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, с площадью торгового зала до 400 кв. метров.

Работа учреждений допускается при обязательном и неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Также, в соответствии с постановлением, вновь продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.



