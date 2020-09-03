В целях безопасности детей на железной дороги в регионе стартовал профилактический месячник «Детям — безопасную железную дорогу». Его главная цель — закрепить у детей и подростков мысль о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, находясь вблизи которой следует придерживаться определённых правил.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, в рамках месячника, который проводится с 31 августа по 30 сентября, будут проводиться уроки безопасности, профилактические рейды и акции. Их будут организовывать железнодорожники, сотрудники транспортной полиции, а также представители образовательных учреждений.

Все мероприятия будут проходить с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в регионах и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено учебным заведениям, воспитанники которых попадали в происшествия на железной дороге. В случае невозможности организации очных встреч с учащимися будут проводиться онлайн-занятия.



