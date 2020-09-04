До 6 сентября в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность. Специалисты предупреждают о 5 классе горимости леса в северо-восточных, отдельных северо-западных, в большинстве южных районах Волгоградской области. 4 класс горимости леса прогнозируют с 4 по 6 сентября в большинстве северо-западных, центральных районах Волгоградской области и в г. Волгограде.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, жителей региона призывают не сжигать сухую растительность и мусор, в том числе на своих дачных и приусадебных участках. Ветер способствует быстрому распространению огня. Будьте предельно осторожными с огнем, неукоснительно соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.

Напоминаем, что на всей территории Волгоградской области с 13 апреля 2020г. установлен особый противопожарный режим. ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В соответствие с федеральным законодательством в условиях особого противопожарного режима за нарушения требований пожарной безопасности мера ответственности ужесточаются. Сумма наложенного штрафа возрастает в два раза: для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц до 400 тысяч рублей.

Чтобы не случилось беды, ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей нашего региона, проявить сознательность — строго соблюдать требования пожарной безопасности! В случае обнаружения возгорания вызывайте пожарную охрану по телефону «101».



