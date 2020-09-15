Новые реанимобили — спецмашины класса «С» на базе «Газель-Некст» были направлены в медицинские учреждения Городищенского, Иловлинского, Калачевского, Клетского, Урюпинского, Фроловского районов. Еще две «скорые» для реанимационной помощи взрослым переданы в больницу №25.

Как сообщают в областной администрации, машины оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи больному до его госпитализации. На базе автотранспорта реанимационная или специализированная бригада медиков может проводить лечебные мероприятия, осуществлять мониторинг состояния пациентов на догоспитальном этапе.

В этом году по линии Минздрава РФ в Волгоградскую область поступили еще 18 машин, которые вышли на линии в Волгограде и Волжском, а также обслуживают пункты экстренной помощи на автотрассах. Таким образом, в настоящее время автопарк «скорых» в регионе уже обновлен более чем на 90%.



