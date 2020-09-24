Замена лифтов в многоквартирных домах региона продолжается. На данный момент специалисты установили уже 143 из 187 планируемых современных лифтов. Работы по монтажу остальных продолжаются.

По информации УНО «Региональный фонд капремонта», в Волгограде работы по замене лифтов ведутся во всех районах. Из сданных в эксплуатацию 143 подъемников 64 получили положительное заключение от специалистов Ростехнадзора и уже запущены в работу. В их числе — три лифта, установленных в доме № 7 по улице Вершинина в Краснооктябрьском районе. К работе подрядчик приступил чуть больше месяца назад. К сегодняшнему дню оборудование прошло экспертизу и допущено к работе.

Напомним, в 2020 году регоператором запланировано заменить 224 единицы лифтового оборудования в многоэтажках Волгограда, Волжского и Камышина — контракты заключены заблаговременно.